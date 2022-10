Víctor Laplace rompió el silencio tras descomponerse en plena función

El actor se había desplomado este miércoles en el escenario del Teatro Roma de Avellaneda.

Víctor Laplace se descompuso este miércoles mientras hacía una función del espectáculo musical «Piensa en mí, el amor y el desencuentro hecho canción» y se desmayó sobre el escenario del Teatro Roma de Avellaneda. Se repuso y siguió la obra. Este viernes habló por primera vez de lo sucedido.»Tengo que bajar un cambio”, dijo.

La periodista Pilar Smith fue la primera en contar lo sucedido: “Se desmayó Víctor Laplace en plena función en el Teatro Roma de Avellaneda». Luego aclaró que tras ser asistido por sus compañeros ”se recuperó y continuó”.

“Fue un estresaso que me pegué y evidentemente tengo que bajar un cambio porque estoy con muchas actividades laborales, la vida y todo lo que pasa. Todo me pega de una manera muy particular”, reveló el actor en una entrevista .

Reconoció además que que la muerte de su amigo, el periodista Cesar Mascetti lo había afectado: “Estoy muy sensible y tengo que cuidarme”, reflexionó. Para llevar tranquilidad a su público dijo: “Estoy bien y cuidado. Tengo mi familia que está acá alrededor mío, a mi hijo. Todo bien, todo tranquilo”.

Asimismo, contó que la situación social que se vive en el país lo afecta de manera directa. “Creo que lo que me pasa es que hay un desconcierto global importante y eso me pega. La sensación de que no hemos aprendido mucho después de estos años de pandemia y seguimos peleándonos como si fuera la época de las cavernas. Fundamentalmente, es eso lo que me duele”, expresó.