Victoria Mboko, la juvenil de 18 años e hija de refugiados de RD del Congo que le ganó a Osaka para ser campeona del WTA 1000 de Canadá

Una de las grandes historias del año y de los últimos años en el tenis se firmó este jueves en Montreal, donde la local Victoria Mboko, de 18 años, se consagró campeona del WTA 1000 de Canadá en apenas su sexto torneo en el circuito grande femenino. Lo logró tras vencer por 2-6, 6-4 y 6-1 a la japonesa Naomi Osaka, cuádruple campeona de Grand Slam, tras dos horas y cuatro minutos de un intenso duelo. Y fue pura emoción.



“Quiero agradecerles a todos y cada uno de ustedes que me apoyaron toda la semana. Son increíbles y no puedo estar más agradecida”, dijo en primera instancia, llena de felicidad. “Gracias también a Naomi por un partido increíble. Siempre la admiré cuando era pequeña y es genial jugar contra una gran jugadora”, agregó la campeona más joven del torneo en la última década (desde Belinda Bencic en 2015) y la segunda local en consagrarse tras Bianca Andreescu en 2019.

Fue tal el impacto de la victoria de Mboko, quien cumplirá los 19 años el próximo 26 de agosto, que recorrió el extenso territorio canadiense y llegó hasta Toronto, donde la final masculina entre Ben Shelton y Karen Khachanov se frenó momentáneamente cuando el ruso sacaba 4-3 y 30 iguales en el primer set y el público allí presente se puso a festejar la victoria de la flamante campeona generando el desconcierto del estadounidense.

Sorprende, además, el recorrido de esta adolescente hasta llegar a alzarse con el trofeo. Nadie podrá decir que tuvo el camino allanado, ya que venció a cuatro campeonas de Grand Slam. Se trata de Sofía Kenin (6-2 y 6-3 en el debut), Coco Gauff (6-1 y 6-4 en los octavos de final), Elena Rybakina (1-6, 7-5 y 7-6 [4] en semis) y la propia Osaka. Y saltó 60 puestos en el ranking para instalarse en la 25° colocación.

Ante Osaka, como también frente a Rybakina, tuvo que remontar tras perder con comodidad el primer set, lo que además habla de un carácter, personalidad y temple impropios de una chica que disputó ante la japonesa apenas su 28° partido en el circuito WTA.

La historia de Victoria Mboko, que tiene raíces africanas, nació en Estados Unidos y luego se nacionalizó canadiense, comienza en la República Democrática del Congo. Allí es donde su padre, admirador del tenis de André Agassi y Jim Courier, le transmitió la pasión por el deporte blanco tanto a ella como a sus tres hermanos, Gracia, Kevin y David, todos mayores.

Los padres de la ahora famosa tenista emigraron a los Estados Unidos debido a la inestabilidad social de su país de origen y en la ciudad de Charlotte, estado de Carolina del Norte, nació la pequeña Victoria en 2006. Sin embargo, el país que adoptó como propio fue Canadá, a donde llegó con cuatro años, y es por eso que decidió competir bajo esa bandera.

Impacta el rápido ascenso de la canadiense, pero no es del todo una novedad. Comenzó la presente temporada con 20 victorias consecutivas y cuatro títulos de menor categoría en fila, un W75 y tres W35, que confirmaban los grandes resultados que tuvo desde pequeña. Jugó el prestigioso Orange Bowl Sub 14 con 12 años y a los 14 ya competía en el circuito ITF.

Tendrá ahora que revalidar todo lo bueno que hizo durante los últimos diez días y convivir con la presión que caerá sobre su espalda. El primer paso será en Cincinnati, donde el sorteo la emparejó con Diana Shnaider en la segunda ronda, aunque todavía no confirmó su presencia debido a la carga de partidos.

Ya no es una desconocida para el común del público. Todas las miradas estarán puestas sobre ella. Y es lógico que así sea.