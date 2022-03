Violación en grupo en Palermo: la víctima pudo declarar y relató cómo fueron los hechos

Se aguarda para las próximas horas el comienzo de las indagatorias de los seis detenidos, imputados por la agresión sexual.

Los jovenes acusados de violar a la joven en Palermo serán indagados este miércoles.

Este miércoles declaró ante la Justicia la joven de 20 años que sufrió una violación grupal dentro de un auto en Palermo. Pese a que permanece “muy afectada”, pudo realizar un relato sobre los hechos ante el juez Marcos Fernández, a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 21. La joven estuvo acompañada por personal de la Dirección General de Acompañamiento y Protección a las Víctimas.

Se aguarda que los seis detenidos puedan ser indagados en las próximas horas de manera virtual por la plataforma Zoom. Los jóvenes fueron identificados por la policía como Ángel Pascual Ramos (23), Tomás Domínguez (21), Lautaro Pasotti (24), Ignacio Retondo (22), Alexis Cuzzoni (20) y Franco Lykan (24).

Mientras se espera por las indagatorias, los investigadores analizan una serie de videos de cámaras de seguridad que captaron los momentos previos, concomitantes y posteriores considerados “claves” para determinar qué rol tuvo cada uno de los seis imputados.

El juez Fernández incorporó al expediente judicial al menos nueve filmaciones de cámaras particulares y municipales que captaron el trayecto realizado por los detenidos desde la madrugada previa al abuso.

“Es un perverso”: habló otra víctima de los acusados por la violación grupal en Palermo

Este miércoles habló otra víctima de uno de los imputados: Ignacio Retondo. “No me puedo quedar más callada, pasaron seis años. A veces la Justicia en este país no es lo mejor y me indigna”, dijo Giuliana sobre el abuso que padeció cuando tenía 14 años. “No me sorprendió verlo en las noticias. Una persona que es violador, un perverso, lo va a ser siempre”.

Luego, relató cómo fue el abuso. “Lo conozco desde los 11 años, jugábamos al básquet en el club vecinal de Munro. Nos veíamos en partidos, eventos, pero era ‘un hola, chau’. Él me parecía un chico lindo, era alto y jugaba bien”.

Habló una víctima de abuso de uno de los jóvenes que violaron a una chica en Palermo.

Y siguió: “Un día nos cruzamos en el cumpleaños de un conocido en común, fue el 30 de diciembre de 2015. Él estaba con su grupo de amigos, lo saludé y en un momento nos ponemos a hablar, me quiere tocar, le digo que no, que había gente y que no quería… Yo era my chica, nunca me imaginé ni esperé eso. La estaba pasando mal”, contó.

“Me costó hablar porque hay un mandato que dice que nosotras tenemos la culpa de que ocurra, por cómo nos vestimos”, ejemplificó y agregó: “Me sentía culpable, creía que yo había hecho que él se comportara de esa forma. Yo no tuve la culpa, tenía 14 años, qué sabía yo de la vida”, reveló. “Fue fuerte y tardé mucho en hablarlo. Se lo conté a cinco amigas, algunas no le dieron importancia y siguieron juntándose con él. Me marcó para mal”, concluyó.

Qué quedó registrado en los videos que ya están en el expediente

En la primera de las filmaciones se observa al auto blanco transitando por la avenida Córdoba. Según informaron fuentes policiales, gracias al Anillo Digital se pudo detectar que el vehículo pasó por la intersección de la calle Sánchez de Bustamante a las 3.53 de la madrugada del 28 de febrero y continuó por la avenida Córdoba, siempre en dirección a la calle Serrano, en el barrio de Palermo Soho.

Luego, los jóvenes fueron registrados al mediodía en la zona de Plaza Serrano, donde una cámara del Centro de Monitoreo Urbano (CMU) de la Policía de la Ciudad captó el momento en el que uno de los acusados se acerca con la víctima, según la reconstrucción realizada por Télam. Allí se ve cuando se reúnen con el resto del grupo y parten para dirigirse supuestamente hacía el vehículo donde ocurrió el abuso, indicaron las fuentes.

Otro de los videos es una toma de las 13.29 de una cámara de seguridad del bar Diggs, ubicado en la calle Serrano al 1.500, donde se observa a la joven junto a uno de los acusados, presuntamente identificado por los investigadores como Ángel Ramos, quien vestía una remera gris y una gorra verde. En esa secuencia se ve que los jóvenes estaban acompañados de otros de los imputados, quienes la policía cree que son Tomás Domínguez y Alexis Cuzzoni. En dicha filmación se observa cómo la víctima caminaba con dificultad e intercambiando unas palabras con uno de sus acompañantes.

Las demás filmaciones muestran a algunos de los imputados junto a la víctima cuando llegan y se sientan en una mesa ubicada en un kiosco de la misma cuadra donde fueron captados minutos antes. En él se registra cómo uno de los jóvenes abusa de la víctima, quien visiblemente se encuentra bajo los efectos de alguna sustancia.