Violento allanamiento en Mar del Plata: un policía de 20 años recibió un balazo en la cabeza y está grave

Un allanamiento realizado este jueves por el departamento de Drogas Ilícitas de la Policía Bonaerense en Mar del Plata tuvo un abrupto final luego de que uno de los agentes recibiera un disparo en la cabeza. Su estado es «grave».

Ocurrió cerca del mediodía y quienes protagonizaron el tiroteo escaparon en moto y son intensamente buscados por la Policía: están prófugos.

El violento episodio tuvo lugar en el cruce de las calles Rawson y Termas de Río Hondo en pleno operativo de la brigada provincial. Se investigaba el narcomeudeo en el límite de los barrios Belisario Roldán y Coronel Dorrego, según el diario La Capital.

En medio del allanamiento, dos jóvenes a bordo de una moto llegaron al lugar y comenzaron a disparar contra los uniformados. Uno de los disparos dio de pleno en la cabeza del joven policía que tuvo que ser trasladado de urgencia al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA).

Allí, fuentes médicas confirmaron que el estado del agente de 20 años es grave, aunque se aguarda por un nuevo parte médico.

El barrio de Mar del Plata donde balearon a un policía durante un operativo: está grave. Foto: Gentileza 0223

Desde el allanamiento, la policía montó un amplio operativo en la zona y ahora buscan dar con los agresores.

En el lugar, trabajaban la fiscal María Florencia Salas, quien instruirá la causa formada por «intento de homicidio». También está su par de Estupefacientes, Daniela Ledesma, a cargo de la pesquisa en el marco de la cual se había ordenado el operativo.

Trabajan en la zona donde se produjo el enfrentamiento armado, personal de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) local y peritos de la Policía Científica.