Violento temporal en Misiones: hay autos volcados, techos destrozados y caída de árboles por el doble ciclón tropical llegado de Brasil

El violento temporal que en las últimas horas azotó el sur de Brasil también abarcó a la provincia de Misiones, y provocó graves destrozos. Hubo voladura de techos; árboles arrancados y caídos; vehículos volcados; y postes derribados.

Por este motivo, desde las primeras horas del viernes rige una alerta naranja para todo el territorio misionero. El primer tornado en el país vecino afectó Dionisio Cerqueira, ciudad fronteriza con Bernardo de Irigoyen; y el segundo ocurrió en Río Bonito do Iguaçu, en el estado brasileño de Paraná.

Noticia en desarrollo.-