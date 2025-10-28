VISITÁ EL PUNTO DE VENTA Y ADQUIRÍ PRODUCTOS FRESCOS

Las vecinas y vecinos riograndenses pueden adquirir alimentos sanos, locales y de calidad en el Paseo Canto del Viento (Fagnano 650). De martes a sábado de 10 a 20 horas, mientras que los domingos de 10 a 13 horas.

El Municipio de Río Grande recuerda que el Punto de Venta de “RGA Alimentos”, ubicado en Paseo Canto del Viento (Fagnano 650), de martes a sábado abre de 10 a 20 horas y los domingos de 10 a 13 horas.

Las familias riograndenses pueden acceder a productos que aporten sabor, nutrición y frescura a sus mesas, como ser carne porcina, pescados frescos, huevos agroecológicos y pollo fresco de la marca “RGA Alimentos”.

De esta forma, el Municipio trabaja junto a productores en la generación de espacios para la venta de alimentos frescos en pos de dar valor agregado a la producción local y afianzar la Soberanía Alimentaria en Río Grande.