Vizzotti: «Lo que pase después del 30 de abril dependerá de la cantidad de casos»

La ministra de Salud advirtió que la continuidad de las nuevas restricciones depende de cómo se desarrolle la situación epidemiológica.

La ministra de Salud, Carla Vizzotti, alertó sobre la situación actual de la pandemia en la Argentina y especificó que las medidas adoptadas son para bajar la cantidad de contagios y para «resguardo sanitario y la falta de camas en terapia intensiva». Además, dijo que la continuidad de las restricciones depende de cómo se comporta la curva.

«Estamos en el momento más difícil de la pandemia», remarcó la titular de la cartera de Salud nacional en diálogo con Radio con Vos, y agregó que: «No podemos comparar los casos del año pasado con este porque son variables diferentes».

Sobre el conflicto por las clases presenciales y si hubo contradicciones entre el Presidente y algunos ministros, Vizzotti fue taxativa: «la polémica nunca existió dentro del Gabinete, lo que dijimos es que si se cumplen los protocolos en las escuelas no hay riesgo de contagios, pero lo que creció es la circulación y eso es lo que dice le DNU».

Al ser consultada sobre lo que sucederá después del 30 de abril con respecto a las medidas sanitarias, la funcionaria nacional manifestó: «va a depender de la cantidad de casos. Si logramos ralentizar el número de contagios y se termina la tensión en el sistema de salud, o por lo menos logramos que no siga aumentando, la idea es poder que acción de las medidas sea lo más corta posible, necesitamos ir analizando día cómo se comporta la curva, que no depende solo de las medidas sino de cómo las hace cumplir cada jurisdicción».

«No es una medida separada de la otra. Todas las medidas que tomamos son en función de que disminuya la curva de contagio», aclaró sobre la posibilidad de alguna flexibilización, y advirtió que desde el Gobierno no desconocen el impacto económico que tienen las medidas sanitarias.

En cuanto a las nuevas variables de coronavirus que circulan, señaló que «son más transmisibles en edades jóvenes», y que: «preocupa la llegada del invierno, donde no tenemos la expectativa que baje como en meses de noviembre y diciembre».

Sobre el pico de casos en las últimas semanas, aclaró que: «la suba de aumentos no tiene que ver específicamente con Semana Santa, venimos advirtiendo el aumento antes de eso»

«Tenemos la expectativa de bajar el número de contagio, avanzar con la vacunación y evitar la mortalidad», añadió.

En alusión al manejo de la cuestión sanitaria, Carla Vizzotti subrayó: «Si no entendemos que esto no lo eligió el Presidente, y que no hay un Presidente contento por tomar medidas como interrumpir la escolaridad ni bajar la circulación, no vamos a poder solucionarlo»,.