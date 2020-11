VON DER THUSEN: “EL PREDIO DE REAL MADRID NO SE TOCA”

Río Grande, 13 de noviembre de 2020.- Ante diversos rumores y publicaciones en redes sociales, con respecto a una supuesta intención de desadjudicar un terreno cedido al histórico Club Real Madrid, fue consultado el Presidente del Concejo Deliberante Dr. Raúl von der Thusen quien refirió: “He tomado conocimiento en las últimas horas de distintos reclamos que llevaron adelante en redes sociales los integrantes del Club Real Madrid, en relación a una posible desadjudicación de un predio cedido hace algunos años a este club deportivo tan popular de nuestra ciudad. Hasta el día de la fecha, en el Concejo Deliberante no existe ningún proyecto que refiera en llevar adelante esta presunta desadjudicación dirigida al Club Real Madrid”.

Seguidamente agregó: “Hace algunas semanas se presentó un proyecto por parte de uno de los bloques de Concejales con la intención de hacer relevamientos a las distintas asociaciones civiles y deportivas que habían sido beneficiadas con la adjudicación de espacios públicos para que desarrollen en ellos su distintas sedes deportivas y sociales y que a la fecha no habían podido cumplir con estas construcciones. En aquella oportunidad me negué rotundamente a esto, como así también gran parte de los Concejales, ya que la solución para otros vecinos no se podía dar en desmedro de estas asociaciones deportivas y sociales que vienen trabajando en nuestra ciudad desde hace tantos años sin descanso. Por lo tanto aquel proyecto no prosperó y en la actualidad se encuentra en comisiones.

Para finalizar von der Thusen refirió: “Les quiero decir a todos los integrantes del Club Real Madrid y sus familias, que se queden tranquilos que el predio de Real Madrid no se toca y que por mi parte haré todo lo posible para que continúen haciendo uso del terreno adjudicado. Aprovecho a ponerme a disposición de su comisión directiva para colaborar en lo que sea necesario para comenzar a dar cumplimiento a lo establecido por la Ordenanza Municipal N° 895 y que la sede del club sea una realidad, como lo viene buscando hace muchos años su histórico dirigente, el “Tano” Hernández.”