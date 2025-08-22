Vuelve el creador de Bebé reno: las primeras fotos de la nueva serie de Richard Gadd

Bebé reno (Baby Reindeer) fue uno de los grandes éxitos televisivos de 2024. De ahí que la carrera de su creador y protagonista, Richard Gadd, despegara a la velocidad de la luz. Ahora, el showrunner saltó de Netflix a HBO Max para estrenar su nueva serie: Half Man.

La plataforma compartió las primeras dos fotos de la serie. En una aparece el propio Gadd y en la otra Jamie Bell (Billy Elliot, Jumper), el coprotagonista.

¿De qué tratará la nueva serie del creador de Bebé reno?

Half Man es la historia de los distanciados “hermanos” Niall ( Bell) y Ruben (Gadd).

La sinopsis oficial dice que «la inesperada aparición de Ruben en la boda de Niall desencadena una explosión de violencia que lleva a la audiencia a recorrer sus vidas. La historia abarca casi 40 años, desde la década de 1980 hasta la actualidad, con Mitchell Robertson y Stuart Campbell interpretando a los protagonistas en su juventud».

«La serie explora la compleja relación entre Niall y Ruben: desde sus turbulentos años como adolescentes hasta su ruptura en la adultez, atravesando momentos buenos, malos, dolorosos, divertidos y desafiantes».

Richard Gadd en Half Man, que irá por HBO Max. Foto: HBO Max

Además, refleja la energía de una ciudad –y de un mundo– en constante transformación, al tiempo que reflexiona en lo que significa ser hombre.

¿Quién está detrás de Half Man?

La serie -presentada por HBO y BBC- tendrá seis episodios y contará con la producción ejecutiva de Gadd.

El reparto incluye, además de a Gadd, Bell, Campbell y Robertson, a Neve McIntosh, Marianne McIvor, Charlie De Melo, Bilal Hasna, Julie Cullen, Amy Manson, Philippine Velge, Stuart McQuarrie, Piers Ewart, Scot Greenan, Charlotte Blackwood y Calum Manchip.

Jamie Bell coprotagoniza Half Man. Foto: HBO Max

Half Man fue creada, escrita y producida ejecutivamente por Gadd. La dirección está a cargo de Alexandra Brodski y Eshref Reybrouck.

Es una producción de Mam Tor Productions (una compañía de Banijay UK) para la BBC, BBC Scotland y HBO. Banijay Rights gestionará la distribución internacional fuera de los territorios de BBC y HBO. El proyecto cuenta con el apoyo de Screen Scotland.

¿Cuándo se estrena Half Man?

Half Man se estrenará en 2026 en HBO Max en Estados Unidos, Latinoamérica y Europa, y estará disponible en el Reino Unido e Irlanda a través de BBC iPlayer, BBC One y BBC Scotland.