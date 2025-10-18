¿Vuelve t.A.T.u. a Argentina? La historia detrás del dúo ruso que engañó al mundo con su falso romance lésbico

Una cuenta de X a nombre del dúo t.A.T.u. anunció en sus redes que las cantantes rusas volverán a actuar en Argentina en 2026. Diferentes cuentas de Instagram de fans suyos recientemente habían pedido apoyo para que lo hicieran.

Aunque no hay confirmación oficial, todo parece indicar que, de conseguir el público suficiente, Lena Katina y Julia Volkova -hoy con 41 y 40 años, respectivamente- regresarán el año que viene a los escenarios de Sudamérica tras sus shows en México.

En 2003, pleno auge de los videoclips, las rusas explotaron en la escena pop internacional con el hit “All the Things She Said”, el primero de los suyos que cruzó fronteras.

En MTV, Lena y Julia se mostraban besándose, simulaban ser pareja, y de ese modo, con esta aparente manifestación de libertad sexual, marcaban a fuego a una generación de jóvenes que veían que la homosexualidad en la TV era todavía un tema tabú.

El acting (porque todo era una perversa puesta en escena) no estuvo exento de polémicas: el dúo empezó a ser un producto hipersexualizado cuando las chicas todavía eran menores de edad.

Durante años se pensó que eran novias, pero este no fue más que un plan de uno de sus representantes, Ivan Shapovalov (el otro, Alexander Voitinskiy, no se menciona en la mayoría de los medios como una de las mentes detrás del marketing del dúo) para lanzar a sus talentos a la fama.

El anuncio del supuesto X oficial de t.A.T.u. Foto: captura X

Porque el concepto del dúo t.A.T.u surgió con esa idea: una pareja de chicas cantantes, colegialas, que simulan ser lesbianas.

De hecho, el nombre de la banda es una abreviatura de la frase rusa “Esta chica ama a aquella chica”, y la idea de juntarlas surgió de Shapovalov a partir de la película sueca Show Me Love, que trata sobre dos adolescentes que se dan cuenta de que se gustan.

t.A.T.u. llevó el concepto a un extremo en los MTV Movie Awards 2003, donde se besaron ante decenas de miles de espectadores. Eran tiempos donde la sexualidad de los artistas captaba la atención de la prensa y los fanáticos mucho más que ahora.

Mexico, we love you! More Latin American dates coming soon! pic.twitter.com/SmKJSo0rA0

Años después de su separación en 2011, Katina y Volkova confirmaron que su relación era falsa. En conversación con The Daily Beast, Lena dijo que siempre “interpretó un papel”. “Nunca fui lesbiana. Nunca me sentí atraída por una chica. Nunca sentí eso”, sentenció.

Julia, aunque reconoció haberse sentido atraída por chicas en el pasado, también dejó en claro que entre ella y Lena nunca pasó nada.

Post separación, se cree que el dúo pasó muchos años sin hablarse. Más allá de algún reencuentro esporádico en la década pasada, nunca volvieron a funcionar como t.A.T.u. de manera regular y persistente en el tiempo.

Hoy, juntas de nuevo y con mejor relación, habrían promocionado en sus redes una gira por Brasil, Colombia y Argentina en 2026, país al que volverían después de 20 años.

El dúo t.A.T.u. brilló a finales de los noventas y comienzos de los dos mil. Foto: AP

Clarín se contactó con el promotor de sus shows en México pero no obtuvo respuestas.