Wanda Nara fue dada de alta tras su preocupante internación

Así lo confirmó Andrés Nara, su padre, quien también aseguró que no podía aportar más datos al respecto del paso de la conductora por el Sanatorio Los Arcos.

En medio de un total hermetismo alrededor de la salud de Wanda Nara, el padre de la mediática -Andrés Nara- rompió el silencio y aseguró que la conductora de MasterChef fue dada de alta y ya se encuentra en su casa junto a su familia.

«Wanda ya se retiró. Está bien y ya le dieron de alta. Es lo que te puedo adelantar», informó Andrés en diálogo con Luis Ventura en Radio del Plata, luego de haber llamado al Sanatorio Los Arcos de Palermo para saber cómo estaba su hija y encontrarse con la sorpresa de que ya no estaba alojada allí.

«La verdad es que no tenía nada grave, le hicieron el chequeo que pidió y se retiró», fue el comentario de la fuente proveniente del centro médico que puso al tanto al padre de la empresaria de su situación.

Por otro lado, el padre de Wanda y Zaira se refirió a la comunicación con su hija mayor y su entorno: «No pude hablar con nadie, están bloqueadas las informaciones. Y los medios dicen que está grave, por eso me hice presente. Yo hablé con la gente de Los Arcos. Al principio no me querían dar información. Evidentemente hay alguien que no quiso que se trascienda en nada», disparó.

POR QUÉ INTERNARON A WANDA NARA

Durante la jornada de este jueves, el mundo del espectáculo se vio sacudido tras la noticia de que habían internado a Wanda Nara en el Sanatorio Los Arcos del barrio porteño de Palermo.

Muchas fueron las especulaciones pero, de acuerdo a lo informado por su padre, la situación no era de gravedad y, aunque no hay información oficial por parte del entorno cercano a la pareja de Mauro Icardi, sí trascendió que ya no se encuentra en la clínica.

Aparentemente, la empresaria se internó en la clínica para hacerse más estudios luego de que unos iniciales tuvieran resultados adversos. Además, confirmaron que habría sentido un fuerte dolor abdominal y que, al parecer, tendría un agrandamiento del bazo.