WhatsApp apagará gradualmente sus funciones en los teléfonos “rebeldes”

Facebook asegura que no eliminará las cuentas de los usuarios que no hayan aceptado las nuevas reglas de privacidad, pero las limitaría en forma progresiva.

La nueva política de privacidad generó controversias y confusiones entre los usuarios de WhatsApp.

WhatsApp no cerrará las cuentas de los usuarios que aún no aceptaron las nuevas políticas de privacidad del mensajero. Facebook, dueño de la app, había establecido que el 15 de mayo sería la fecha límite para dar el visto bueno a los cambios y que aquellos que no lo hicieran ya no podrían usar la aplicación. Pero en un cambio de rumbo (que como veremos más adelante, incluyó confusiones y polémica) la compañía decidió hacer un seguimiento personal para disuadir a los “rebeldes” y/o desprevenidos.

Ahora, un informe del sitio Bleeping Computer apunta a esa misma dirección aunque señala que WhatsApp planea limitar progresivamente algunas funciones a los usuarios que no aceptaron los cambios anunciados a comienzos de este año.

“Nadie borrará sus cuentas de WhatsApp el 15 de mayo debido a esta actualización”, asegura un artículo de soporte descubierto por la fuente mencionada. Sin embargo, la rebeldía no sería gratuita y el mensajero, en ese caso, iría perdiendo algunas de sus características.

Maniobras disuasivas

El documento arriba citado indica que si un usuario no se acopló a los cambios en las normas de privacidad de la app, luego de la fecha señalada será posible usar el mensajero sin problemas durante varias semanas. Luego, WhatsApp comenzaría a enviar notificaciones persistentes. “En ese momento, encontrará una funcionalidad limitada hasta que acepte las actualizaciones”, notan.

¿Cuáles serán esas funciones que se perderán? En primera instancia se perderá el acceso a la lista de chat, dice Bleeping, y en tanto para comunicarse con alguien será necesario que la otra persona se contacte. Después de algunas semanas, ya no será posible hacer llamadas o enviar mensajes. En este punto, hay que tener en cuenta que WhatsApp elimina en forma automática las cuentas luego de 120 días de inactividad.

El detalle de los cambios, la confusión y el debate

En enero de este año WhatsApp envío notificaciones a los usuarios para informar acerca de nuevas políticas de privacidad. Además, establecieron fechas límite para aceptar esa actualización; en caso contrario, chau mensajero.

La advertencia derivó en confusiones y polémica. Desde Facebook reconocieron que la comunicación no fue clara y explicaron que los cambios no afectan la privacidad de los chats personales, que seguirán encriptados. En ese marco, corrieron la fecha límite y salieron al ruedo a intentar aclarar el panorama.

“Para aumentar aún más la transparencia, actualizamos las políticas de privacidad para describir que, en el futuro, las empresas pueden optar por recibir servicios de almacenamiento seguro de nuestra empresa matriz, Facebook, para ayudar a administrar la comunicación con sus clientes en WhatsApp”, explicaron.

“La actualización no cambia las prácticas de intercambio de datos de WhatsApp con Facebook y no afecta la forma en que las personas se comunican en privado con amigos o familiares en cualquier parte del mundo”, añadieron.

Will Cathcart, CEO de WhatsApp, dijo que “es importante que tengamos claro que esta actualización describe la comunicación empresarial y no cambia las prácticas de intercambio de datos de WhatsApp con Facebook. No afecta la forma en que las personas se comunican en privado con amigos o familiares en cualquier lugar del mundo”.

Más allá de las aclaraciones oficiales, el ultimátum no fue bien recibido. En rigor, en los primeros meses del año algunas aplicaciones de mensajería alternativas recibieron a nuevos usuarios que se marcharon desencantados de WhatsApp. Los beneficiados fueron Signal y Telegram, dos apps que se autoproclaman como respetuosas de la privacidad. Como fuere, más allá de la sangría, el de Facebook sigue siendo el líder entre los mensajeros con más de 2.000 millones de usuarios en el mundo.