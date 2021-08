WhatsApp: cómo evitar que te cierren la cuenta desde noviembre

La aplicación de mensajería instantánea anunció que desde el 1 de noviembre dejará de funcionar en algunos celulares.

WhatsApp es una de las aplicaciones más usadas en Argentina y en todo el mundo. Mediante una nueva actualización, modificó los requisitos para usarla en los sistemas operativos iOS y Android.

Para que funcione bien, WhatsApp demandará que los celulares con Android cuenten con una versión 4.0.3 o posterior. Mientras tanto, los iPhones que ejecutan el sistema operativo iOS requerirán de la versión 9 de iOS en adelante.

Respecto al sistema operativo iOS, WhatsApp deja claro que “no ofrecen soporte si el iPhone tiene una versión modificada del servicio operativo” en el caso de que deje de andar.

Además, WhatsApp dejará de estar disponible en teléfonos celulares que usen el sistema operativo KaiOS 2.5.1 o más antiguo. Por ejemplo, en celulares como el JioPhone y el JioPhone 2, entre otros.

Así, para seguir utilizando WhatsApp normalmente, será indispensable cambiar el dispositivo o actualizar el sistema operativo del móvil.

La lista completa de los 60 modelos de celulares que no cumplen los requisitos mínimos y en los cuales la app de mensajería dejará de funcionar para siempre a partir del 1 de noviembre.

Celulares Android

Archos 53 Platinum.

HTC Desire 500.

Samsung Galaxy Trend Lite.

Samsung Galaxy Trend II.

Samsung Galaxy S3 mini.

Caterpillar Cat B15.

Sony Xperia M.

Wiko Cink Five.

Wiko Darknight.

Samsung Galaxy Xcover 2.

Huawei Ascend G740.

ZTE Grand S Flex.

Lenovo A820.

Huawei Ascend Mate.

ZTE V956.

UMi X2.

Huawei Ascend D2.

Samsung Galaxy Core.

Faea F1.

THL W8.

ZTE Grand X Quad v987.

ZTE Grand Memo.

Samsung Galaxy Ace 2.

LG Lucid 2.

LG Optimus F7.

LG Optimus L3 II Dual.

LG Optimus F5.

LG Optimus L5 II.

LG Optimus L5 II Dual.

LG Optimus L3 II.

LG Optimus L7 II Dual.

LG Optimus L7 II.

LG Optimus F6.

LG Enact.

LG Optimus L4 II Dual.

LG Optimus F3.

LG Optimus L4 II.

LG Optimus L2 II.

LG Optimus F3Q.

Celulares iOS

Apple iPhone SE (16GB).

Apple iPhone SE (32GB).

Apple iPhone SE (64GB).

Apple iPhone 6S (128GB).

Apple iPhone 6S (16GB).

Apple iPhone 6S (32GB).

Apple iPhone 6S (64GB).

Apple iPhone 6S Plus (128GB).

Apple iPhone 6S Plus (16GB).

Apple iPhone 6S Plus (32GB).

Apple iPhone 6S Plus (64GB).