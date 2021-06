Windows 11 al desnudo, a una semana de la presentación oficial

El evento de Microsoft se realizará el 24 de junio, en el mediodía de nuestro país. ¿Cuáles serán las novedades del sistema operativo?

En las redes se filtraron datos del sistema operativo que presentará la compañía de Redmond.

Es sabido que el próximo jueves 24 de junio Microsoft presentará una nueva versión de Windows. Según anticipó la compañía estadounidense, seremos testigos de la actualización más profunda en el sistema operativo durante la última década. Se esperan cambios en la interfaz y un rediseño de la tienda de apps, entre otras mejoras. En la víspera, mientras la empresa mantiene reserva a la espera del evento, una serie de filtraciones dejaron al descubierto a Windows 11 y a sus posibles características.

Por un lado, un usuario de la plataforma Baidu publicó capturas de pantalla que muestran el supuesto diseño del sistema operativo, con un menú de inicio en espacio central y esquinas redondeadas.

Tal como notan en Engadget, eso nos remite a Windows 10X, un programa que Microsoft comenzó a desarrollar con la mira puesta en los dispositivos con doble pantalla y que luego frenó. En los anuncios recientes, desde la firma señalaron que integrarán algunas características de aquel software en el nuevo Windows.

También se filtró un video (que abre este repaso) donde también vemos al menú de inicio en el centro de la barra de herramientas y no en el lateral izquierdo, tal como ocurre por defecto en Windows 10. Allí también vemos que la denominación de la actualización sería, efectivamente, Windows 11. Según el informe de The Verge luego de las filtraciones, el nuevo S.O. no parece muy diferente a Windows 10 aunque sí hay algunos cambios en la interfaz.

Windows 11: qué sabemos en la previa

En Build 2021, las conferencias para desarrolladores que Microsoft realizó hace algunas semanas, el CEO de la compañía, Satya Nadella, confirmó que trabajan en novedades para Windows. En el anticipo se enfocaron en la posibilidad de conseguir dinero a través de los programas asociados. En ese sentido, Nadella refirió a la actualización como “más innovadora, abierta para crear, distribuir y monetizar aplicaciones (…) Lo estuve usando yo mismo durante los últimos meses y estoy increíblemente entusiasmado con la nueva generación de Windows”, dijo.

Las referencias de Nadella a las posibilidades de monetización expanden los rumores que señalan que Windows llegaría con una actualización de la tienda de apps. En este punto, se indica que Microsoft trabaja en una nueva y más flexible Store, donde las empresas tendrán la opción de usar sus propios métodos de pagos para cobrar por las compras que se realicen dentro de las herramientas.

Antes, en un aviso clasificado publicado por Microsoft se leyó que planean un “rejuvenecimiento visual radical de las experiencias de Windows”. Así (en sintonía con el nuevo leak) se espera que las novedades incluyan modificaciones en la interfaz del sistema operativo, involucrando al menú de inicio, a las apps nativas y al explorador de archivos, con visual más moderna.

Algunos detalles del “lifting” habían sido filtrados a comienzos de este año, tal como repasamos en esta nota .

El final del camino para Windows 10

Esta semana, a través de una página de carácter técnico, Microsoft confirmó que el soporte oficial para Windows 10 terminará el 14 de octubre de 2025. Esa información prepara el terreno para las novedades que la compañía estadounidense mostrará el próximo 24 de junio.

Cabe recordar que Windows 10 se lanzó en el 2015 y, en tanto, alcanzaría un recorrido de una década cuando el soporte finalice.