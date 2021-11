Xbox cumple 20 años y lo celebra con lanzamientos y relanzamientos

Entre ellos, Age of Empires IV, Minecraft, Forza Horizon y Microsoft Flight Simulator: Game of the Year Edition.

El 15 de noviembre de 2001, la primera Xbox aparecía en las tiendas de Estados Unidos, aunque los usuarios del resto del mundo –incluidos los argentinos– tuvieron que esperar meses e incluso años para probar la nueva consola.

A dos décadas de aquel día, Microsoft anunció un evento denominado Xbox Anniversary Celebration que tendrá lugar el próximo 15 de noviembre, cuando se verá un extenso repaso de la dilatada trayectoria de la empresa en la industria.

En una extensa carta del director de Xbox Game Studios, Matt Booty, se hizo pública la hoja de ruta para estas semanas, con algunos de los grandes títulos que aterrizarán en la plataforma. Entre ellos, Age of Empires IV, Minecraft, Forza Horizon y Microsoft Flight Simulator: Game of the Year Edition.

Además habrá una revisión total (y temporal) del sitio web de la marca. De hecho, Xbox.com se verá como el legendario tablero de Xbox 360, la interfaz con pestañas que muchos de los fanáticos reconocerán de inmediato.