Ya nadie confía en Kicillof: la Legislatura exige primero votar otra ley antes de aprobarle la deuda

Aunque todavía faltan abrochar las últimas negociaciones, el clima en las diferentes tribus políticas con representación parlamentaria en el Parlamento bonaerense es que la tercera será la vencida y, finalmente, este miércoles ambas cámaras legislativas de la Provincia le darían aval a Axel Kicillof para tomar deuda por unos US$ 3.000 millones. Necesita el apoyo de dos tercios de ambas cámaras legislativas.

A fuerza de toma y daca, la negociación está encaminada. Para sumar votos desde la Gobernación se le prometió a aliados y a opositores asientos en organismos de control, en el Consejo de Educación y en el Tribunal Fiscal de la Provincia.

También se cederán a opositores codiciados puestos en el Banco de la Provincia. Para eso, existía en la noche de este domingo el compromiso de reformar la Carta Orgánica de la institución financiera, que en la actualidad solo contempla a 8 directores.

De acuerdo con las fuentes consultadas, la solución a la que se llegó es que seguirá habiendo 8 directores titulares con derecho a voto y 4 suplentes sin derecho a voto. Se crearían otros 3 cargos de auditores y otros 3 para una figura nueva, pero tampoco tendrían derecho a voto.

Este punto es central porque el peronismo aceptaba ampliar el directorio pero no quería perder el control del banco. Con derecho a voto seguiría habiendo 5 directores de los diferentes sectores del peronismo y tres de la oposición, al menos según lo acordado hasta la noche de este domingo.

Cámara de Diputados de la Provincia. Foto: Mauricio Nievas

Se dice que un director del Banco Provincia cobraría unos $ 80 millones por mes. Para bajar el nivel del ruido que posiblemente provocará la decisión de nombrar más directores, la masa salarial para el Directorio se mantendría igual que hasta ahora aunque crecerá la cantidad de miembros.

“Se dividirá lo que se paga hasta ahora entre más personas”, aseguraron en el PJ.

Algunos de los actuales directores del BAPRO dejarán sus puestos, como el massista Sebastián Galmarini, electo legislador en octubre.

Del lado del peronismo se desconoce quiénes irán al directorio. Por el PRO irían el presidente del bloque de Diputados, Matías Ranzini, y el legislador Adrián Urreli. A ambos se les vencen los mandatos.

Condición

Una condición que le pusieron al gobernador es que antes de votar el aval a la toma de deuda se deberán aprobar la reforma de la Carta Orgánica del Banco Provincia y también los pliegos de los nuevos directores/auditores.

“Nadie confía en Kicillof. Recién cuando esté aprobado lo que pedimos, se le autorizará el endeudamiento”, señaló a Clarín un conocido referente de la oposición.

Un importante legislador oficialista coincidió: “Existe el problema de la pérdida de confianza de la oposición en el Poder Ejecutivo provincial y del Ejecutivo en toda la Legislatura”.

Ante este escenario, en la sesión del miércoles primero se votaría en Diputados la reforma de la Carta Orgánica y luego se enviaría la iniciativa al Senado para su sanción. Cuando se apruebe, la Cámara alta provincial tratará los pliegos de los nuevos directores. Casi en simultáneo, Diputados empezará a tratar el pedido de endeudamiento, que luego deberá pasar al Senado.

En la Gobernación están seguros de que la toma de deuda se aprobará este miércoles. “Desde afuera no se entiende, pero la oposición está muy fragmentada y llegar a un acuerdo parece un mecanismo de relojería suiza. Pero se va a lograr”, dijeron en el Ejecutivo provincial.

“Será como un cierre de listas. Hasta último momento habrá negociaciones”, agregaron.

Una de las últimas trabas en la negociación fue que los bloques legislativos de Unión y Libertad -los llamados “libertarios blue”- se plantaron en que también querían un asiento en el Banco Provincia. Eso fue lo que forzó a agregar asientos.

Otro punto de conflicto fueron los intendentes, quienes reclamaron fondos para sus distritos a cambio de que sus legisladores apoyen la deuda de Kicillof. En la noche de este domingo se decía que existe acuerdo en que se les distribuiría a los municipios $ 180.000 millones en tres cuotas en 2026 y otras dos en 2027. Y que se repartirán otros $ 180.000 millones a medida que se tome la deuda en dólares.

Kicillof depende del acuerdo. En Diputados necesita 62 votos y Unión por la Patria suma 37. En el Senado precisa 31, y UxP tiene 21. Para peor, en los bloques oficialistas el gobernador tampoco tiene mayoría. Tienen más legisladores el kirchnerismo y el massismo, lo que lo obligó a negociar también puertas adentro del peronismo.

Aunque el gobernador reclamaba algún esquema que le permitiera nombrar al presidente de Diputados, la rotación seguirá siendo entre La Cámpora y el massismo.

Máximo Kirchner con Alejandro Dichiara.

El K Enrique Dichiara sería electo este martes titular de la Cámara y el actual presidente, el massista Alexis Guerrera, lo reemplazará dentro de un año.

«Lo raro es que Kicillof otra vez se quedará sin nada», analizó un intendente del PJ, en referencia a la presidencia de Diputados.

Se definirá este martes en la sesión preparatoria que, dicen en los corrillos parlamentarios, presidirá Rubén Eslaiman (Frente Renovador) por ser el diputado de mayor edad.

En caso de que la Legislatura provincial dé nomás el OK a la toma de deuda, luego Kicillof necesitará la autorización del Ministerio de Economía de la Nación. Esa será la discusión por venir.

Existen créditos del Banco Europeo de Inversiónes para obras de infraestructura de la Provincia, como la quinta etapa de dragado del río Salado, que aún esperan la autorización del ministro Luis Caputo.