YA SE PUEDEN ADQUIRIR TOMATES DE RGA ALIMENTOS DE ESTA TEMPORADA

Vecinas y vecinos ya pueden encontrar tomates de RGA Alimentos en el punto de venta del Paseo Canto del Viento. Un producto fresco, local y de producción fueguina.

Mientras continúa la producción, avanza la cosecha de tomates en el invernadero hidropónico en las instalaciones de la Misión Salesiana, la misma se realiza de manera manual y alternada.

Bajo un sistema de hidroponía, se producen tomates frescos y agroecológicos bajo un método libre de agroquímicos. Actualmente, se ofrecen diversas variedades: Pera Giallo, Black Cherry, Nero Di Crimea, Costoluto,Cherry, Cherry Perita, Platense y Pera.

Como así también, se cultivan aromáticas como por ejemplo, orégano, albahaca y tomillo, entre otros.

Esta producción es posible gracias al convenio entre Río Grande Activa SE, el Municipio de Río Grande y la Misión Salesiana, que permite llevar adelante el cultivo en el invernadero ubicado en sus instalaciones.

Es importante destacar que los tomates tienen un sabor y calidad distintivos, y además su cultivo es sin agroquímicos, lo que representa un mayor compromiso con el ambiente y la salud de toda la comunidad.

A partir de ahora, vecinos y vecinas podrán encontrar estos productos en el punto de venta Paseo Canto del Viento en la ciudad de Río Grande, de martes a sábado de 10:00 a 20:00, y los domingos de 10:00 a 13:00. Próximamente, se podrán adquirir en diferentes puntos de la provincia.

A través de la marca “RGA Alimentos”, las familias fueguinas acceden a alimentos frescos, de calidad y saludables, y se contribuye a generar mayor valor agregado a la producción local.