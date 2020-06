YPF desmintió la suspensión masiva de sus trabajadores

YPF desmintió este lunes las versiones periodísticas que circularon en las últimas horas y negó estar evaluando un plan para licenciar masivamente a trabajadores petroleros en el marco de la pandemia de coronavirus Covid-19 y el aislamiento social, preventico y obligatorio dispuesto por el gobierno de Alberto Fernández para morigerar el avance de los contagios.



“YPF desmiente que tenga en sus planes licenciar a sus empleados, como afirman ciertas notas publicadas en el día de la fecha”, indicaron desde la compañía que lidera el CEO, Sergio Affronti, en un comunicado de prensa.

Este lunes el diario Clarín publicó que “YPF evalúa licenciar personal, en caso de extenderse el aislamiento”. La respuesta no tardó en llegar: “No existe en la compañía ninguna iniciativa en ese sentido y la empresa no recibió ninguna consulta periodística respecto de la cuestión”, afirmaron desde la empresa.

La mala información surgió luego que el presidente de YPF, Guillermo Nielsen, deslizara que YPF no podía seguir operando con el nivel actual de empleados, que se estima alrededor de 20.000. “YPF no puede seguir adelante con este nivel de deuda y no puede seguir adelante con tantos empleados en la compañía para producir menos petróleo”, dijo Nielsen durante la XXIX Conferencia de La Jolla del Institute of the Americas, que se realizó en forma virtual, y que reprodujo el diario Río Negro.

El ex secretario de Finanzas aseguró que en 2010 había 21 personas por barril producido, mientras que en 2019 llegó a 44,6. “Estas son las realidades con las que tenemos que tratar y esto es lo que tenemos que cambiar”, señaló.

Sin embargo, desde la petrolera descartaron cualquier tipo de suspensión masiva como sí prevé Aerolíneas Argentinas y resaltaron el reciente acuerdo alcanzado con la Federación de Trabajadores de Sindicatos Unidos de Petróleo e Hidrocarburíferos, que encabeza Antonio Cassia, quien también rechazó los dichos de Nielsen. “YPF llegó a un acuerdo con FSUPeH para que los trabajadores puedan seguir atravesando esta difícil situación”, se recalcó en el comunicado.

“Con mucho esfuerzo de todo el sector, se alcanzó un acuerdo entre todos los sindicatos petroleros del país y la Cámara de Empresas Productoras de Hidrocarburos, para que los trabajadores de las empresas de servicios petroleros puedan cobrar hasta el 60% de sus salarios mientras no prestan servicios efectivos”, agregó YPF.

Según consignó ámbito.com, la versión de licencias masivas también tuvo sustento en declaraciones de Guillermo Pereyra, titular del sindicato de Petroleros Privados de Río Negro, Neuquén y La Pampa, quien indicó que “la empresa requiere de una drástica reducción de personal para ser rentable y eficiente”.

Sin embargo, desde YPF insistieron en el “esfuerzo” realizado en medio de la pandemia y tras la abrupta caída del precio del crudo internacional y la demanda de combustibles. “En el marco de la pandemia Covid-19, que obviamente afecta gravemente los ingresos de la compañía, YPF busca eficiencias para mitigar sus consecuencias y mejorar en cada una de sus operaciones cuidando la salud y la seguridad de sus trabajadores”, expresaron la autoridades en el parte de prensa.

“Hace 98 años que para YPF lo más valioso es su gente y continuará trabajando para garantizar su seguridad y proveer de la energía que el país necesita para salir de esta situación”, concluyó.